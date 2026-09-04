Hamirpur (Himachal) News: अस्त और खराब मौसम ने दियोटसिद्ध में दुकानदारों के कारोबार पर लगाया ब्रेक

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दियोटसिद्ध (हमीरपुर)। उत्तरी भारत के सिद्धपीठ बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में अस्त और खराब मौसम के चलते श्रद्धालुओं की आमद घट गई है।इसका सीधा असर स्थानीय कारोबार पर पड़ा है। रोट, मनियारी, खिलौने, प्रसाद और धार्मिक सामग्री बेचने वाले दुकानदार बिक्री कम होने से मंदी की मार झेल रहे हैं।मंदिर में हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिससे स्थानीय दुकानदारों को अच्छी आमदनी होती है। मंदिर मार्ग पर कारोबार करने वाले अधिकांश दुकानदार श्रद्धालुओं की संख्या पर निर्भर हैं।इन दिनों अस्त के कारण दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम हुई है। वहीं, बारिश और खराब मौसम के चलते भी लोग दियोटसिद्ध पहुंचने से परहेज कर रहे हैं।मनियारी और खिलौना विक्रेताओं ने बताया कि श्रद्धालुओं की कम आमद से बिक्री में गिरावट आई है। खासकर बच्चों के साथ आने वाले परिवारों की संख्या कम होने से खिलौना कारोबार प्रभावित हुआ है।रोट विक्रेताओं का कारोबार भी श्रद्धालुओं की कम संख्या से प्रभावित हुआ है