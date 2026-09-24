Hamirpur (Himachal) News: दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के 24 घंटे खोलने की छूट का स्वागत

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स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि इस छूट से छोटे व्यापारियों को खास लाभ नहीं मिलेगा। अधिकांश छोटी दुकानों में एक ही कर्मचारी काम करता है या व्यापारी स्वयं दुकान संभालता है। ऐसे में सीमित कर्मचारियों के बल पर 24 घंटे दुकान चलाना व्यावहारिक नहीं है।व्यापारियों के अनुसार, मौजूदा बाजार की स्थिति में दिन के समय ही ग्राहकों की संख्या कम रहती है। ऐसे में रात को दुकानें खुली रखने से बिजली और अन्य परिचालन खर्च बढ़ेगा, जबकि आय में खास बढ़ोतरी की संभावना नहीं है।वहीं, व्यापार मंडल हमीरपुर का कहना है कि सरकार के इस निर्णय का मुख्य लाभ बड़े शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट और बड़ी कंपनियों के रिटेल आउटलेट्स को मिलेगा। इनके पास पर्याप्त मानव संसाधन और अलग-अलग शिफ्टों में कर्मचारियों से काम लेने की क्षमता होती है।व्यापारियों के अनुसार, 24 घंटे दुकानें खुली रहने पर भी श्रम नियमों के तहत किसी कर्मचारी से प्रतिदिन आठ घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकेगा। ऐसे में अतिरिक्त शिफ्टों के लिए नई भर्तियां करनी होंगी, जो छोटे कारोबारियों की तुलना में बड़े कारोबारियों के लिए अधिक संभव है।बॉक्सढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों में उम्मीद की किरणइसके विपरीत, भोजन और खान-पान के व्यवसाय से जुड़े ढाबा और होटल संचालकों ने इस निर्णय का सकारात्मक स्वागत किया है। उनका मानना है कि देर रात तक यात्रा करने वाले लोगों और रात की पालियों (नाइट शिफ्ट) में काम करने वालों के कारण ग्राहकों की आवाजाही बनी रहती है। ग्राहकों की संख्या के आधार पर इस छूट से उनके व्यवसाय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी।सरकार का यह निर्णय अच्छा है। दिन में खरीदारी कम हो रही है। अब रात को दुकानें खुली रखने पर विचार किया जाएगा।सरकार की इस छूट का स्वागत है। हालांकि इतना कारोबार नहीं है कि दुकान में कोई कर्मचारी रख सकूं। मैं दुकान में अकेला ही काम करता हूं।सरकार के इस निर्णय से ढाबा संचालकों को फायदा ही होगा। यदि ग्राहकों की संख्या अधिक होगी तो ढाबे रात को भी उपभोक्ताओं को सेवाएं दे पाएंगे।सरकार की इस छूट की जानकारी मिली है। हालांकि अभी निर्णय की पूरी नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ा है। इस निर्णय का मुख्य लाभ बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल को होगा।