बैंक में आया हार्ट अटैक: फॉर्म भरते सेना के जवान की तबीयत बिगड़ी, फर्श पर गिरे; अस्पातल में मौत

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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, विनोद कुमार भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे थे और इन दिनों छुट्टी पर घर आए हुए थे। सुबह 10 बजे के करीब वह अपनी पत्नी के साथ सुजानपुर स्थित बैंक की शाखा में काम कराने आए थे।बैंक में फार्म भरते समय अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। देखते ही देखते वह नीचे फर्श पर गिर पड़े। बैंक में मौजूद लोगों व कर्मचारियों ने उन्हें सिविल अस्पताल सुजानपुर पहुंचाया। अस्पताल में जांच के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।घटना की सूचना मिलते ही सुजानपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर भेजा। दोपहर बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया।प्रथम दृष्टि में मामला हृदय गति रुकने से संबंधित प्रतीत हो रहा है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों को लेकर छानबीन की जा रही है।