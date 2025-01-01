Hamirpur (Himachal) News: विद्यार्थियों को उद्यमिता, नवाचार और उभरते अवसरों की दी जानकारी

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ई-सेल संपर्क कार्यक्रम में ई-सेल के प्रभारी डॉ. जय प्रकाश और डॉ. शैम्पी कंबोज ने नवाचार, उद्यमिता, नए उद्यमों और रोजगार के उभरते अवसरों पर व्याख्यान दिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और ई-सेल सदस्यों ने भाग लिया। व्याख्यान के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों से संवाद भी किया।इस अवसर पर प्रबंधन अध्ययन विभाग के अध्यक्ष डॉ. विवेक तिवारी और कार्यक्रम समन्वयक डॉ. सुंदर कला नेगी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को उद्यमिता और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक जानकारी के साथ नए दृष्टिकोण भी मिले।