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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Spot round for vacant seats at ITI Hamirpur

Hamirpur (Himachal) News: आईटीआई हमीरपुर में खाली सीटों के लिए स्पॉट राउंड

Sun, 06 Sep 2026 01:12 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sun, 06 Sep 2026 01:12 AM IST
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हमीरपुर। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हमीरपुर में सत्र 2026-27 के लिए फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की 24, एसओटी एंब्रॉयडरी की पांच और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की एक सीट पर दाखिले के लिए स्पॉट राउंड आयोजित किया जा रहा है।
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इसके लिए 7 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन एवं पंजीकरण करवाया जा सकता है। संस्थान के प्रधानाचार्य सुभाष चंद शर्मा ने कहा कि प्रवेश के लिए ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।
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स्पॉट राउंड में नए और पहले से पंजीकृत अभ्यर्थी दोनों भाग ले सकते हैं। नए अभ्यर्थी सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक संस्थान में पंजीकरण करवाकर प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।
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अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र का प्रिंटआउट, आवश्यक दस्तावेज और फोटो पहचान पत्र साथ लाना होगा। आवेदनों के आधार पर उसी दिन मेरिट सूची तैयार होगी और दोपहर 2 बजे से काउंसलिंग शुरू होगी।
मेरिट के आधार पर प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क जमा करवाकर उसी समय प्रवेश संबंधी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
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