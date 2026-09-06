Hamirpur (Himachal) News: आईटीआई हमीरपुर में खाली सीटों के लिए स्पॉट राउंड

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इसके लिए 7 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन एवं पंजीकरण करवाया जा सकता है। संस्थान के प्रधानाचार्य सुभाष चंद शर्मा ने कहा कि प्रवेश के लिए ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।स्पॉट राउंड में नए और पहले से पंजीकृत अभ्यर्थी दोनों भाग ले सकते हैं। नए अभ्यर्थी सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक संस्थान में पंजीकरण करवाकर प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र का प्रिंटआउट, आवश्यक दस्तावेज और फोटो पहचान पत्र साथ लाना होगा। आवेदनों के आधार पर उसी दिन मेरिट सूची तैयार होगी और दोपहर 2 बजे से काउंसलिंग शुरू होगी।मेरिट के आधार पर प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क जमा करवाकर उसी समय प्रवेश संबंधी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।