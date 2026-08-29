Hamirpur (Himachal) News: राखी बांधने निकलीं बहनें, बसों में उमड़ी भीड़

अवाहदेवी (हमीरपुर)। रक्षाबंधन के पर्व पर शुक्रवार को अवाहदेवी कस्बे में सुबह से शाम तक महिलाओं की आवाजाही बनी रही। भाई की कलाई पर राखी बांधने मायके जा रही महिलाओं की संख्या अधिक होने से सरकारी बसें दिनभर महिला यात्रियों से भरी नजर आईं। अवाहदेवी से हमीरपुर आने-जाने वाली अधिकांश एचआरटीसी बसों में सीटों के साथ खड़े होकर भी महिलाओं ने सफर किया। सुबह से ही अवाहदेवी बस ठहराव पर महिलाओं की भीड़ रही। कई महिलाएं बच्चों के साथ सफर करती नजर आईं। शाम करीब पांच बजे के बाद बाजार की रौनक कम होने के साथ बसों में भी यात्रियों की भीड़ घट गई। संवाद