Hamirpur (Himachal) News: प्रश्नोत्तरी में सिमरन और निबंध लेखन में वंशिका रही अव्वल

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प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अमरोह की सिमरन ने पहला, मनोह स्कूल की नैंसी ने दूसरा, महल स्कूल की वंशिका अग्निहोत्री ने तीसरा, बाहनवीं के आदित्य भारद्वाज ने चौथा, बधाणी की अंशिका ने पांचवां, भोरंज की पलक ने छठा, अमरोह के कृष्ण शर्मा ने सातवां, चंबोह की कृतिका शर्मा ने आठवां, भरेड़ी की राधिका शर्मा ने नौवां और बधाणी के आर्यन केशव ने दसवां स्थान हासिल किया।निबंध लेखन प्रतियोगिता में महल स्कूल की वंशिका अग्निहोत्री प्रथम, बाहनवीं की तनवी द्वितीय, चंबोह की दिया शर्मा तृतीय, मनोह की महक चतुर्थ, अमरोह की शिवानी पंचम, लदरौर की शगुन छठे, भोरंज की मुस्कान सातवें, मुंडखर की शिवानी आठवें, भरेड़ी के कृपाल सिंह नौवें और बगवाड़ा की पल्लवी चौहान दसवें स्थान पर रहीं।एसडीएम एवं भोरंज विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी स्वाति डोगरा ने विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि दोनों प्रतियोगिताओं में पहले दस स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भोरंज विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे।कार्यक्रम का संचालन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोरंज के प्रधानाचार्य जसवीर चंदेल के नेतृत्व में किया गया। प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन में सहायक नोडल अधिकारियों, मूल्यांकनकर्ताओं, विभिन्न शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारियों, निर्वाचन कानूनगो टिंकल ठाकुर सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगदान दिया।