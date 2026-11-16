विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीहमीरपुर। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) गौना करौर में सोमवार को रोबोटिक्स और ड्रोन प्रयोगशालाओं के संचालन को लेकर दो दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। इसमें नादौन और भोरंज शिक्षा खंडों के 27 स्कूलों के 52 शिक्षक भाग ले रहे हैं। कार्यशाला का शुभारंभ डाइट प्रधानाचार्य अनिल कौशल ने किया।उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षित होना जरूरी है। रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन तकनीक का ज्ञान बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में सहायक होगा। कार्यशाला में रोबोटिक्स प्रयोगशाला प्रभारी व के विज्ञान शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला नोडल अधिकारी अनिल धीमान ने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य स्कूलों में स्थापित रोबोटिक्स प्रयोगशालाओं का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है।स्कूलनेट इंडिया के विशेषज्ञ अभिषेक और निशांत शिक्षकों को रोबोटिक्स किट, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, इंटरनेट आधारित उपकरण तकनीक, त्रिआयामी छपाई और ड्रोन के उपयोग, सुरक्षा नियमों, तकनीकी समस्याओं के समाधान और पांच चरणों वाली शिक्षण पद्धति से पाठ योजना तैयार करने का अभ्यास करवाया।