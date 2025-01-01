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वहीं, नादौन से लिया गया प्लेन बर्फी का सैंपल भी जांच में सब स्टैंडर्ड निकला है। प्रयोगशाला से रिपोर्ट मिलने के बाद विभाग ने दोनों संबंधित दुकानदारों को 30 दिन का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग समय-समय पर बाजार से विभिन्न खाद्य वस्तुओं के नमूने एकत्र कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजता है। इसी प्रक्रिया के तहत करीब एक माह पहले पटलांदर से देसी घी और नादौन से प्लेन बर्फी का सैंपल लिया गया था।प्रयोगशाला की रिपोर्ट में दोनों खाद्य पदार्थ निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। देसी घी का सैंपल मिस ब्रांडेड और सब स्टैंडर्ड, जबकि बर्फी का नमूना सब स्टैंडर्ड पाया गया। रिपोर्ट मिलने के बाद विभाग ने संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी कर 30 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।कोटरिपोर्ट मिलने के बाद दोनों दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। इस अवधि में उन्हें अपना पक्ष रखने और जवाब देने का अवसर दिया गया है। दुकानदारों का जवाब मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगामी कार्रवाई की जाएगी।