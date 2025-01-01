Hamirpur (Himachal) News: नादौन में पंचायत समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में देरी पर उठे सवाल

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रघुवीर सिंह ने कहा कि नादौन ब्लॉक की चार जिला परिषद सीटों में से तीन पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। उनके अनुसार 27 पंचायत समिति सदस्यों में से 18 भाजपा समर्थित सदस्य निर्वाचित हुए हैं।उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में पंचायत समिति अध्यक्ष के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन नादौन में अभी तक चुनाव नहीं करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि लोग कांग्रेस सरकार की नीतियों से प्रभावित होते तो पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीत दर्ज करते।ऐसे में भाजपा समर्थित सदस्यों पर दबाव डालकर कांग्रेस में शामिल करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। संवाद