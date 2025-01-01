Hamirpur (Himachal) News: रविवार को निजी बसें बंद, हमीरपुर-ऊना रूट पर यात्री परेशान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हमीरपुर से ऊना वाया रंगस, कांगू, धनेटा और बंगाणा होकर जाने वाले इस रूट पर रविवार को अधिकांश निजी बसें नहीं चलती हैं। इससे ग्रामीणों को घंटों बसों का इंतजार करना पड़ता है।स्थानीय लोगों में प्रदीप, जगदीश, सोमनाथ, रामलाल और सुनीता देवी ने कहा कि रूट पर पहले से ही सीमित बस सेवा उपलब्ध है। रविवार को निजी बसों के बंद रहने से स्थिति और गंभीर हो जाती है।जरूरी काम, अस्पताल, बाजार और अन्य स्थानों पर जाने के लिए लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार यात्रियों को निजी वाहनों या अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ता है।स्थानीय लोगों के अनुसार, इस रूट पर वर्तमान में केवल दो सरकारी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। इनमें एक बस सुबह 6:40 बजे हमीरपुर से चंडीगढ़ के लिए चलती है, जबकि दूसरी बस सुजानपुर से शिमला के लिए वाया ऊना-बद्दी होकर जाती है।निजी बस ऑपरेटरों की सेवाएं भी रूट पर उपलब्ध हैं, लेकिन रविवार को अधिकांश बसें बंद रहने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं।ग्रामीणों ने बताया कि समस्या को लेकर उपायुक्त से भी समाधान की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने रूट पर रविवार को भी पर्याप्त बस सेवा उपलब्ध करवाने की मांग की है।कोटइस संबंध में कोई भी शिकायत नहीं आई है। यदि क्षेत्रों में समस्या है तो निजी बस ऑपरेटरों से इस बारे में बात की जाएगी और जनता की समस्या का जल्द समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।