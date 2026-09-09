भाजपा के झूठ से जनता को अवगत करवाएं कार्यकर्ता : विजय

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बैठक को संबोधित करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष विजय बन्याल ने कहा कि भाजपा नेता कांग्रेस शासनकाल में हुए विकास कार्यों का श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों में हंसी का पात्र बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को भाजपा के झूठ से लोगों को अवगत करवाना होगा।उन्होंने बताया कि अक्तूबर में भोरंज विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का दौरा प्रस्तावित है। बैठक में निर्णय लिया गया कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र के 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर-द्वार जाकर विधायक सुरेश कुमार संवाद करेंगे और उन्हें सम्मानित करेंगे।इस दाैरान विशेष अतिथि के रूप में प्रदेश गुडिया हेल्पलाइन चेयरमैन अरुणा महाजन और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश डोगरा ने भी बैठक को संबोधित किया। संवाद