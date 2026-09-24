Hamirpur (Himachal) News: आयुर्वेद दिवस पर 50 से अधिक लोगों का किया उपचार

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गंधर्वा राठौड़ ने कहा कि भारत की प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।शिविर में आयुर्वेद विभाग के विशेषज्ञों ने अग्निकर्म, विद्वकर्म, जलोका कर्म, शिरोधारा, नाड़ी स्वेद, ग्रीवा वस्ती, जानु वस्ती, कपिंग सहित अन्य क्रियाओं से 50 से अधिक लोगों का उपचार किया। लोगों के निशुल्क टेस्ट भी किए गए।कोलेस्ट्रॉल और शुगर के 40 टेस्ट किए गए, जबकि 15 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. वनीता शर्मा ने उपायुक्त और अन्य अतिथियों का स्वागत किया तथा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की जानकारी दी।इस अवसर पर एसपी बलवीर सिंह, सीएमओ डॉ. सतीश कुमार फोतेदार, होमगार्ड के कमांडेंट विनय कुमार, अन्य विभागों के अधिकारी, आयुर्वेद चिकित्सक और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।