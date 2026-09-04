Hamirpur (Himachal) News: नगर परिषद की दुकानों का बकाया एक करोड़ के पार

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सुजानपुर (हमीरपुर)। नगर परिषद सुजानपुर की दुकानों का बकाया किराया एक करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। परिषद की करीब 100 दुकानें किराये पर आवंटित हैं, जिनमें से 36 दुकानदार लंबे समय से किराया जमा नहीं करवा रहे हैं।बकाया राशि लगातार बढ़ने के बाद नगर परिषद प्रशासन ने डिफाल्टर दुकानदारों के खिलाफ सख्ती का फैसला लिया है। परिषद की ओर से बकायेदार दुकानदारों को अंतिम नोटिस जारी किए जाएंगे।निर्धारित समय में किराया जमा नहीं करवाने पर दुकानों को सील करने सहित अन्य नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद की दुकानों से मिलने वाला किराया उसकी आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी आय से शहर की सफाई, स्ट्रीट लाइट, सड़कों की मरम्मत और अन्य विकास कार्य किए जाते हैं। लंबे समय से किराया जमा न होने से परिषद को राजस्व का नुकसान हो रहा है।अधिकारियों के अनुसार बकायेदार दुकानदारों की सूची तैयार कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी कर बकाया राशि जमा करवाने के लिए समय दिया जाएगा।निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।