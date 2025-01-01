Hamirpur (Himachal) News: एनएसएस स्वयंसेवकों ने चलाया स्वच्छता अभियान

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हमीरपुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक महाविद्यालय हमीरपुर में शनिवार को एनएसएस स्वयंसेवकों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया। स्वयंसेवकों ने महाविद्यालय परिसर की सफाई कर प्लास्टिक की बोतलें, रैपर, कागज समेत अन्य कचरा एकत्रित किया और उसका उचित निपटान किया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. संगीता सिंह ने स्वयंसेवकों का उत्साह बढ़ाया और स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। अभियान का संचालन एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी प्रो. विनोद चंद और सहायक प्रोफेसर हर्षा के मार्गदर्शन में किया गया। संवाद