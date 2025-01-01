फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   NSS volunteers conducted a cleanliness drive.

Hamirpur (Himachal) News: एनएसएस स्वयंसेवकों ने चलाया स्वच्छता अभियान

Sun, 04 Oct 2026 12:41 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sun, 04 Oct 2026 12:41 AM IST
विज्ञापन
NSS volunteers conducted a cleanliness drive.
हमीरपुर महाविद्यालय में स्वच्छता अभियान के दौरान सफाई करते स्वयंसेवी। स्रोत संस्थान
हमीरपुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक महाविद्यालय हमीरपुर में शनिवार को एनएसएस स्वयंसेवकों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया। स्वयंसेवकों ने महाविद्यालय परिसर की सफाई कर प्लास्टिक की बोतलें, रैपर, कागज समेत अन्य कचरा एकत्रित किया और उसका उचित निपटान किया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. संगीता सिंह ने स्वयंसेवकों का उत्साह बढ़ाया और स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। अभियान का संचालन एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी प्रो. विनोद चंद और सहायक प्रोफेसर हर्षा के मार्गदर्शन में किया गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed