Hamirpur (Himachal) News: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का बढ़ा क्रेज, एक साल में 1,029 का आया उछाल

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खास बात यह है कि पुरुषों के साथ महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। आरटीओ हमीरपुर के अनुसार, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक जिले में 994 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए थे। इनमें 759 पुरुष और 235 महिलाएं शामिल थीं।वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 937 लाइसेंस जारी हुए, जिनमें 693 पुरुष और 244 महिलाएं थीं। कुल संख्या घटने के बावजूद महिलाओं के लाइसेंस की संख्या में नौ की बढ़ोतरी हुई।वित्तीय वर्ष 2025-26 में लाइसेंस बनवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,966 हो गई। इनमें 1,417 पुरुष और 549 महिलाएं शामिल हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कुल लाइसेंस की संख्या में 1,029 की बढ़ोतरी हुई।महिलाओं की भागीदारी में भी लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में 235 महिलाओं ने लाइसेंस बनवाया था। यह संख्या 2024-25 में बढ़कर 244 और 2025-26 में 549 हो गई। इस तरह तीन वर्षों में महिलाओं को जारी किए गए लाइसेंस की संख्या में 314 का इजाफा हुआ।कोटलाइसेंस आवेदकों के समय-समय पर ड्राइविंग टेस्ट लिए जाते हैं। निर्धारित मापदंड पूरा करने के बाद आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं।