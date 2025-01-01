Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज

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सासन स्कूल में सुबह 10 से शाम पांच बजे तक अंडर-14 छात्र व छात्र वर्ग के जिला स्तरीय टीम के लिए ट्रायल लिए जाएंगे।



बैठक:

जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे सर्किट हाउस में जिला अध्यक्ष सुमन भारती की अध्यक्षता में आयोजित होगी।



सफाई अभियान:

धनेटा स्कूल में आयोजित एनएसएस शिविर के चौथे दिन स्वयंसेवी सुबह 9:30 बजे कलूहा गांव में स्वच्छता कार्यक्रम चलाएंगे।



धार्मिक आयोजन:

बजूरी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास मुकेश शर्मा पूर्वाह्न 12:00 बजे से ध्रुव चरित्र का प्रसंग सुनाएंगे।

ट्रायल: