Hamirpur (Himachal) News: अवैध रूप से पटाखे रखने पर 50 दुकानदारों को नोटिस

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एसडीएम निशांत शर्मा ने नादौन, कांगू और गलोड़ बाजार का दौरा किया। उन्होंने पुलिस को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। पुलिस को दो दिन के भीतर इन नोटिसों पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही, दुकानदारों को केवल चिह्नित स्थानों पर ही बिक्री काउंटर लगाने को कहा गया है।दिवाली पर पटाखों की बिक्री के लिए मुख्य बाजारों में सुरक्षित स्थान पहले ही चिह्नित किए गए हैं। सभी दुकानदारों को इन्हीं निर्धारित स्थानों पर अपने बिक्री काउंटर स्थापित करने होंगे। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई भी दुकानदार अनधिकृत स्थान पर बिक्री न करे।ये सभी निर्देश किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को टालने के लिए दिए गए हैं। इनका प्राथमिक लक्ष्य जान-माल के नुकसान से बचाव सुनिश्चित करना है। निरीक्षण के समय संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुलिस टीम और कार्यालय के कर्मचारी भी मौजूद रहे। प्रशासन इन सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।एसडीएम ने संबंधित तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को भी निर्देश दिए हैं। उन्हें नियमानुसार पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करने को कहा गया है। अधिकारियों को नियमित रूप से बाजारों का निरीक्षण करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य अनधिकृत स्थानों पर पटाखों की बिक्री को पूरी तरह से रोकना है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी दुकानें नियमों का पालन करें।