Hamirpur (Himachal) News: पार्किंग और यातायात व्यवस्था सुधारने में जुटी नगर परिषद

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नगर परिषद कार्यालय में अध्यक्ष नीलम धीमान की अध्यक्षता में हुई बैठक में यातायात, पार्किंग, स्ट्रीट वेंडर्स और स्ट्रीट लाइट्स को लेकर कई निर्णय लिए गए।बैठक में मुख्य टैक्सी स्टैंड पर अधिकतम 20 टैक्सियां और ट्राला स्टैंड में दो ट्राले व एक अन्य भारी वाहन खड़ा करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। नगर परिषद की खाली जमीनों को चिह्नित कर पेड पार्किंग के रूप में विकसित करने पर भी सहमति बनी।सिविल अस्पताल के समीप चयनित स्ट्रीट वेंडिंग जोन में बिजली, स्वच्छ पेयजल और सार्वजनिक शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाने का फैसला लिया गया। वहीं, खराब स्ट्रीट लाइट्स की जल्द मरम्मत करवाने के निर्देश दिए गए।बैठक में नगर परिषद उपाध्यक्ष विनय स्याल, कार्यकारी अधिकारी हर्षित शर्मा, कनिष्ठ अभियंता तिलकराज, पार्षद ज्योतिका ठाकुर, वीना धीमान और मनीष गुप्ता सहित अन्य अधिकारी और पार्षद मौजूद रहे।