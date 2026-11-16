Hamirpur (Himachal) News: शिक्षा ज्योति पब्लिक स्कूल में मेधावियों को किया सम्मानित

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वहीं, भारतीय स्टेट बैंक हमीरपुर के वरिष्ठ प्रबंधक उत्तम सिंह, हिमाचल प्रदेश हिम आंचल पेंशनर्स संघ के प्रधान केसी गौतम, ठाकुर हरनाम सिंह, दलजीत सिंह और कुलदीप अत्री विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।स्कूल के प्रधानाचार्य जगजीत सिंह ठाकुर ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि विद्यालय का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा है। खेल गतिविधियों में भी स्कूल के खिलाड़ियों ने प्रदेश स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों की जानकारी भी साझा की।समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर खूब वाहवाही बटोरी। इस मौके पर कैहरवीं पंचायत के उपप्रधान कुलदीप शास्त्री, महिला मंडल प्रधान तिनका शर्मा, सुदर्शन शर्मा, विद्यालय का स्टाफ और विद्यार्थियों के अभिभावक उपस्थित रहे।