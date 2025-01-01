Hamirpur (Himachal) News: आज से स्वर्ण एकता एवं मां ज्वाला देवी दिव्य ज्योति दर्शन यात्रा शुरू

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यात्रा मानपुल, सेरा, ग्वालपथर, धनेटा, पंसाई, कांगू, गलोड़ और दांदड़ू होते हुए शाम को मेहरे में विश्राम करेगी। राजपूत महासभा मंडल नादौन के अध्यक्ष विनोद पठानिया ने बताया कि यात्रा के दौरान यातायात, स्वागत, अनुशासन, जनसंपर्क और धार्मिक कार्यक्रमों सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जिम्मेदारियां तय की गई हैं।मां ज्वाला की दिव्य ज्योति के दर्शन के माध्यम से धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान सामान्य वर्ग के मुद्दों को समर्थन देकर एकता का संदेश दिया जाएगा।सरकार की नीतियां जातीय आधार के बजाय सभी नागरिकों के समान अधिकार, अवसर और संवैधानिक भावना को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। बैठक में स्वर्ण समाज के प्रमुख लोग मौजूद रहे।