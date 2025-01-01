Hamirpur (Himachal) News: चिट्टे के खिलाफ गांव-गांव चलेगा अभियान

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अवाहदेवी (हमीरपुर)। इंडियन एक्स-सर्विसेस लीग टिहरा की मासिक बैठक अध्यक्ष कैप्टन रमेश तपवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की समस्याओं पर चर्चा के साथ वेलफेयर योजनाओं की जानकारी दी गई।युवाओं और ज्ञान विज्ञान समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में चिट्टे के खिलाफ अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने पर भी मंथन हुआ। कैप्टन रमेश तपवाल ने कहा कि चिट्टे की बढ़ती लत युवाओं और समाज के लिए गंभीर चिंता है।इससे निपटने के लिए समाज के हर वर्ग को मिलकर जनआंदोलन खड़ा करना होगा। उन्होंने हर घर से कम से कम एक सदस्य को नशे के खिलाफ अभियान का भागीदार बनने की अपील की।बैठक में निर्णय लिया गया कि 2 अक्तूबर को ‘एक युद्ध चिट्टे के विरुद्ध’ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बैठक में लीग के पदाधिकारियों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और ज्ञान विज्ञान समिति के सदस्यों ने भाग लिया।