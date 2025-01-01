Hamirpur (Himachal) News: आईटीआई भकरेड़ी के लिए बस सेवा नहीं, 350 प्रशिक्षु परेशान
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Mon, 14 Sep 2026 01:14 AM IST
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भोरंज (हमीरपुर)। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) भकरेड़ी के लिए नियमित बस सुविधा नहीं होने से करीब 350 प्रशिक्षुओं और आसपास के ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
बस के अभाव में दूरदराज से आने वाले प्रशिक्षुओं को समय पर आईटीआई पहुंचने के लिए लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। प्रशिक्षुओं और ग्रामीणों ने हिमाचल पथ परिवहन निगम से नियमित बस सेवा शुरू करने की मांग की है।
स्थानीय लोगों में प्रेमचंद, सुरेंद्र सिंह, सोहन लाल और प्यार चंद ने कहा कि बस सेवा शुरू होने से सैकड़ों प्रशिक्षुओं व ग्रामीणों को राहत मिलेगी। इस संबंध में भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने बताया कि समस्या ध्यान में है और मिनी बस चलाने पर विचार किया जा रहा है।
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बस के अभाव में दूरदराज से आने वाले प्रशिक्षुओं को समय पर आईटीआई पहुंचने के लिए लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। प्रशिक्षुओं और ग्रामीणों ने हिमाचल पथ परिवहन निगम से नियमित बस सेवा शुरू करने की मांग की है।
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स्थानीय लोगों में प्रेमचंद, सुरेंद्र सिंह, सोहन लाल और प्यार चंद ने कहा कि बस सेवा शुरू होने से सैकड़ों प्रशिक्षुओं व ग्रामीणों को राहत मिलेगी। इस संबंध में भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने बताया कि समस्या ध्यान में है और मिनी बस चलाने पर विचार किया जा रहा है।
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