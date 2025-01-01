Hamirpur (Himachal) News: आईटीआई भकरेड़ी के लिए बस सेवा नहीं, 350 प्रशिक्षु परेशान

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बस के अभाव में दूरदराज से आने वाले प्रशिक्षुओं को समय पर आईटीआई पहुंचने के लिए लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। प्रशिक्षुओं और ग्रामीणों ने हिमाचल पथ परिवहन निगम से नियमित बस सेवा शुरू करने की मांग की है।स्थानीय लोगों में प्रेमचंद, सुरेंद्र सिंह, सोहन लाल और प्यार चंद ने कहा कि बस सेवा शुरू होने से सैकड़ों प्रशिक्षुओं व ग्रामीणों को राहत मिलेगी। इस संबंध में भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने बताया कि समस्या ध्यान में है और मिनी बस चलाने पर विचार किया जा रहा है।