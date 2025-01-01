Hamirpur (Himachal) News: सिद्धु चौक के पास एचआरटीसी बस खराब, यात्री परेशान
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Mon, 05 Oct 2026 12:47 AM IST
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सुजानपुर (हमीरपुर)। सुजानपुर से पालमपुर जा रही पालमपुर डिपो की बस रविवार को सिद्धु चौक के पास अचानक तकनीकी खराबी के कारण रुक गई। बस में खराबी आने के बाद चालक इसे आगे नहीं ले जा सका, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
रविवार को वैसे भी बसों की संख्या कम रहती है। ऐसे में बीच रास्ते बस खराब होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गईं। बस के सड़क पर खड़े रहने से कुछ समय के लिए जाम की स्थिति भी बन गई।
यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अन्य बसों का सहारा लेना पड़ा, जबकि कुछ समय तक यात्री बस के ठीक होने का इंतजार करते रहे।
यात्रियों ने एचआरटीसी निगम प्रबंधन से बसों की नियमित तकनीकी जांच सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि बीच रास्ते इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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रविवार को वैसे भी बसों की संख्या कम रहती है। ऐसे में बीच रास्ते बस खराब होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गईं। बस के सड़क पर खड़े रहने से कुछ समय के लिए जाम की स्थिति भी बन गई।
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यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अन्य बसों का सहारा लेना पड़ा, जबकि कुछ समय तक यात्री बस के ठीक होने का इंतजार करते रहे।
यात्रियों ने एचआरटीसी निगम प्रबंधन से बसों की नियमित तकनीकी जांच सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि बीच रास्ते इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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