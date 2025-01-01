Hamirpur (Himachal) News: सिद्धु चौक के पास एचआरटीसी बस खराब, यात्री परेशान

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रविवार को वैसे भी बसों की संख्या कम रहती है। ऐसे में बीच रास्ते बस खराब होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गईं। बस के सड़क पर खड़े रहने से कुछ समय के लिए जाम की स्थिति भी बन गई।यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अन्य बसों का सहारा लेना पड़ा, जबकि कुछ समय तक यात्री बस के ठीक होने का इंतजार करते रहे।यात्रियों ने एचआरटीसी निगम प्रबंधन से बसों की नियमित तकनीकी जांच सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि बीच रास्ते इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।