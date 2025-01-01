Hamirpur (Himachal) News: अवाहदेवी में खराब हुई एचआरटीसी बस, यात्री परेशान
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Thu, 03 Sep 2026 12:42 AM IST
विज्ञापन
अवाहदेवी (हमीरपुर)। बुधवार को अवाहदेवी में एचआरटीसी की बस अचानक खराब हो जाने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बस का फैन बेल्ट टूटने के कारण वह निर्धारित रूट पर आगे नहीं जा सकी।
सड़क पर बस खड़ी होने से कुछ समय के लिए जाम की स्थिति भी बनी रही। यह बस सुबह करीब 8:30 बजे अवाहदेवी से वाया बगवाड़ा हमीरपुर रूट पर चलती है। तकनीकी खराबी के कारण स्कूली बच्चों समेत अन्य यात्रियों को काफी देर इंतजार करना पड़ा।
कई यात्रियों ने वैकल्पिक साधनों का सहारा लिया, जबकि कुछ बस के ठीक होने की प्रतीक्षा करते रहे। स्थानीय लोगों ने एचआरटीसी प्रबंधन से बसों की नियमित तकनीकी जांच और समय पर मरम्मत करवाने की मांग की है।
विज्ञापन
कोट
मेकेनिक को बस की मरम्मत के लिए भेज दिया है। जल्द ही बस ठीक हो जाएगी। -राहुल कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, एचआरटीसी हमीरपुर डिपो
विज्ञापन
सड़क पर बस खड़ी होने से कुछ समय के लिए जाम की स्थिति भी बनी रही। यह बस सुबह करीब 8:30 बजे अवाहदेवी से वाया बगवाड़ा हमीरपुर रूट पर चलती है। तकनीकी खराबी के कारण स्कूली बच्चों समेत अन्य यात्रियों को काफी देर इंतजार करना पड़ा।
विज्ञापन
कई यात्रियों ने वैकल्पिक साधनों का सहारा लिया, जबकि कुछ बस के ठीक होने की प्रतीक्षा करते रहे। स्थानीय लोगों ने एचआरटीसी प्रबंधन से बसों की नियमित तकनीकी जांच और समय पर मरम्मत करवाने की मांग की है।
विज्ञापन
कोट
मेकेनिक को बस की मरम्मत के लिए भेज दिया है। जल्द ही बस ठीक हो जाएगी। -राहुल कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, एचआरटीसी हमीरपुर डिपो