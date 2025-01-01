Hamirpur (Himachal) News: अवाहदेवी में खराब हुई एचआरटीसी बस, यात्री परेशान

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सड़क पर बस खड़ी होने से कुछ समय के लिए जाम की स्थिति भी बनी रही। यह बस सुबह करीब 8:30 बजे अवाहदेवी से वाया बगवाड़ा हमीरपुर रूट पर चलती है। तकनीकी खराबी के कारण स्कूली बच्चों समेत अन्य यात्रियों को काफी देर इंतजार करना पड़ा।कई यात्रियों ने वैकल्पिक साधनों का सहारा लिया, जबकि कुछ बस के ठीक होने की प्रतीक्षा करते रहे। स्थानीय लोगों ने एचआरटीसी प्रबंधन से बसों की नियमित तकनीकी जांच और समय पर मरम्मत करवाने की मांग की है।कोटमेकेनिक को बस की मरम्मत के लिए भेज दिया है। जल्द ही बस ठीक हो जाएगी।