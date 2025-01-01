Hamirpur (Himachal) News: मनोह-टिक्कर सड़क के विस्तार पर खर्च होंगे 11 करोड़

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कार्य शुरू हो चुका है और इसे एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 12.195 किलोमीटर लंबी सड़क की कम चौड़ाई के कारण इस मार्ग पर लंबी दूरी की बसों की आवाजाही में दिक्कत होती है।इसी समस्या के समाधान के लिए सड़क का विस्तार किया जा रहा है। मनोह, बेहड़वीं, धिरवीं, रौहीं और टिक्कर के बीच करीब चार किलोमीटर हिस्से में डंगों का निर्माण होगा। मनोह के पास डंगों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि बेहड़वीं जट्टां के पास काम जारी है।विस्तारीकरण के बाद सड़क की चौड़ाई 3.75 मीटर होगी। बारिश के पानी से सड़क को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सात किलोमीटर हिस्से में पक्की नालियां बनाई जाएंगी। इसके अलावा सोलिंग और बिटुमिन का कार्य भी किया जाएगा।सड़क के विस्तारीकरण से क्षेत्र के ग्रामीणों को बेहतर यातायात सुविधा मिलने की उम्मीद है। कार्य शुरू होने पर ग्रामीणों कुलदीप सिंह, अरविंद, जसवीर सिंह, रतन चंद, विवेक, अजीत कुमार, कमल चंद, रिखी राम और मिलखी राम सहित अन्य ने विधायक सुरेश कुमार का आभार जताया।कोट :मनोह-टिक्कर वाया धिरवीं सड़क के विस्तारीकरण का कार्य शुरू हो गया है। 11 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले इस कार्य को एक साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।