भाजपा ने 15000 करोड़ की संपत्ति कैसे अर्जित की : सुमन

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हमीरपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में समान विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को मुख्यमंत्री का फोबिया हो गया है।भाजपा के जिला कार्यालयों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि इनके निर्माण के लिए धन कहां से आया और भाजपा ने 15 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति कैसे अर्जित की। विवेक कटोच ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय आम जनता की समस्याओं के समाधान और प्रदेश के विकास से जुड़े निर्णयों का प्रमुख केंद्र है, न कि व्यक्तिगत ऐशो-आराम का अड्डा।उन्होंने कहा कि बिना तथ्यों के सवाल उठाना राजेंद्र राणा की संकीर्ण सोच और राजनीतिक कुंठा को दर्शाता है। मुख्यमंत्री कार्यालय जनता की सेवा के लिए समर्पित है, यह मुख्यमंत्री की निजी संपत्ति या जागीर नहीं है। संवाद