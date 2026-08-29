Hamirpur (Himachal) News: नेपाल में बाढ़ के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी

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एडीसी अभिषेक गर्ग ने जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदारों, खंड विकास अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि उनके क्षेत्र का कोई स्थानीय निवासी नेपाल यात्रा पर गया है और उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो इसकी सूचना तुरंत निर्धारित प्रपत्र पर जिला प्रशासन को भेजी जाए।एडीसी ने जिलावासियों से भी अपील की है कि नेपाल गए किसी परिजन या रिश्तेदार से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो तुरंत संबंधित एसडीएम, तहसीलदार या खंड विकास अधिकारी को सूचित करें। संवाद