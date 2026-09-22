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हिमाचल: हमीरपुर में जांच एजेंसी के इनपुट से हड़कंप! सोशल मीडिया गतिविधियों पर हिरासत में लिया गया व्यक्ति

Tue, 22 Sep 2026 09:29 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Published by: Ankesh Dogra Updated Tue, 22 Sep 2026 09:29 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में केंद्रीय जांच एजेंसी के इनपुट के बाद पुलिस की कार्रवाई से हलचल मच गई है। सदर थाना पुलिस ने सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। पढ़ें पूरी खबर...

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hamirpur person detained on investigative agency input social media case registered
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हमीरपुर में अचानक हुई एक पुलिस कार्रवाई ने पूरे मामले को चर्चा में ला दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी से मिले इनपुट के बाद सदर थाना पुलिस ने शहर में रह रहे एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। मामला सोशल मीडिया पर कथित तौर पर देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ी सामग्री साझा किए जाने की सूचना से जुड़ा बताया जा रहा है।

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मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने 17 सितंबर को पुलिस को शिकायत पत्र भेजकर संबंधित व्यक्ति की विस्तृत जांच करने को कहा था। एजेंसी के इनपुट में सोशल मीडिया पर सक्रिय कुछ लोगों के कथित संपर्कों और गतिविधियों का उल्लेख किया गया था। पुलिस को यह पता लगाने के लिए कहा गया था कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के संपर्क किन लोगों से हैं और क्या उसका किसी संदिग्ध नेटवर्क या देश विरोधी गतिविधियों से कोई संबंध है। इनपुट मिलने के बाद पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और 21 सितंबर को सदर थाना में मामला दर्ज किया। इसके बाद सोमवार शाम व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया।
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आखिर कौन है हिरासत में लिया गया व्यक्ति?
जानकारी के मुताबिक, हिरासत में लिया गया व्यक्ति हमीरपुर शहर में दर्जी का काम करता है और करीब छह महीने से यहां रह रहा था। वह मूल रूप से हिमाचल प्रदेश से बाहर के किसी राज्य का रहने वाला बताया जा रहा है। अब पुलिस उसके सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन गतिविधियों, संपर्कों और यहां रहने के दौरान उसके नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। जांच का एक अहम हिस्सा यह भी है कि जिन लोगों से वह सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से संपर्क में था, उनका आपस में किस तरह का संबंध है।

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आज पहुंच सकती है केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम
मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसी की टीम मंगलवार को हमीरपुर पहुंच सकती है। टीम हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पूछताछ कर सकती है और उसके सोशल मीडिया संपर्कों व गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटा सकती है। स्थानीय पुलिस और केंद्रीय एजेंसी की जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि सोशल मीडिया गतिविधियों के पीछे वास्तविक मामला क्या है और क्या इसके तार किसी संदिग्ध नेटवर्क तक पहुंचते हैं।

अभी सबसे बड़ा सवाल यही
फिलहाल इस पूरे मामले में कई सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। पुलिस ने व्यक्ति की पहचान सार्वजनिक नहीं की है। किसी आतंकी गतिविधि से उसके सीधे संबंध की भी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए फिलहाल पुलिस की कार्रवाई को जांच के स्तर पर ही देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर साझा की गई कथित सामग्री, संबंधित लोगों से संपर्क और उसके पीछे की वास्तविक वजह इन सभी पहलुओं की जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी। अब नजर केंद्रीय जांच एजेंसी की संभावित पूछताछ और पुलिस की आगे की कार्रवाई पर है। जांच में यदि कोई नया तथ्य सामने आता है तो मामले की दिशा भी बदल सकती है।
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