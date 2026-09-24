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हिमाचल: हमीरपुर सदर विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ FIR, सीएम सुक्खू पर बयानबाजी को लेकर एपीएमसी चेयरमैन की शिकायत

Thu, 24 Sep 2026 11:18 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 24 Sep 2026 11:18 AM IST
सार

हमीरपुर सदर विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार को लेकर की गई बयानबाजी के संबंध में सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। शिकायत एपीएमसी हमीरपुर के चेयरमैन अजय शर्मा ने दी थी। शिकायत में बुधवार को गांधी चौक पर भाजपा के प्रदर्शन के दौरान लगाए गए आरोपों का हवाला दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। 

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विधायक आशीष शर्मा पर एफआईआर। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार के खिलाफ बयानबाजी को लेकर हमीरपुर सदर विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है। शिकायत एपीएमसी हमीरपुर के चेयरमैन अजय शर्मा की ओर से दी गई थी। यह मामला बुधवार को गांधी चौक पर भाजपा की ओर से किए गए रोष प्रदर्शन के दौरान विधायक की ओर से सरकार पर लगाए गए आरोपों से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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गांधी चौक प्रदर्शन में उठाए थे कई सवाल
बुधवार को जिला भाजपा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ गांधी चौक पर रोष रैली और धरना-प्रदर्शन किया था। इस दौरान विधायक आशीष शर्मा ने मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लगाते हुए कई मुद्दे उठाए थे। उन्होंने हमीरपुर बस अड्डे के निर्माण, जमीन की खरीद-फरोख्त और रोबोटिक सर्जरी उपकरणों की खरीद को लेकर सरकार से जवाब मांगा था। इन बयानों की रिपोर्ट भी सामने आई है।

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एपीएमसी चेयरमैन ने दी शिकायत
एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा की शिकायत के अनुसार, विधायक की ओर से मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले और तथ्यों से परे बयान दिए गए। शिकायत में बुधवार के गांधी चौक प्रदर्शन के दौरान लगाए गए आरोपों का भी उल्लेख किया गया है। गौरतलब है कि प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी आशीष शर्मा के बयानों पर प्रतिक्रिया दी थी। एपीएमसी अध्यक्ष अजय शर्मा समेत कांग्रेस नेताओं ने विधायक से आरोपों के समर्थन में तथ्य सामने रखने की बात कही थी।

पुलिस ने शुरू की जांच
एसपी हमीरपुर बलवीर ठाकुर ने बताया कि मामले में शिकायत मिली है और सदर थाना पुलिस जांच में जुटी है। एफआईआर दर्ज होना जांच की शुरुआत है। लगाए गए आरोपों और शिकायत में दर्ज तथ्यों की वास्तविक स्थिति पुलिस जांच तथा आगे की कानूनी प्रक्रिया में स्पष्ट होगी।

राजनीतिक बयानबाजी के बीच बढ़ी हलचल
हमीरपुर में पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और सदर विधायक आशीष शर्मा के बीच राजनीतिक बयानबाजी चर्चा में रही है। इससे पहले भी आशीष शर्मा ने मुख्यमंत्री के कुछ बयानों पर प्रतिक्रिया दी थी। बुधवार के भाजपा प्रदर्शन में भी विधायक ने प्रदेश सरकार के खिलाफ कई सवाल उठाए। अब इसी प्रदर्शन से जुड़े बयानों को लेकर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामला पुलिस जांच के दायरे में आ गया है।
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