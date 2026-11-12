Hamirpur (Himachal) News: अणु में अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल झारखंड निवासी की मौत

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जानकारी के अनुसार मंगलवार रात को पैदल जा रहे राजेश कुमार को सुजानपुर की तरफ से पीछे से आए एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद चालक वाहन सहित मौके से भाग गया।पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर-1 अणु निवासी पुनीत ठाकुर ने शिकायत दर्ज करवाई है कि वह अपनी दुकान में मौजूद था। इसी दौरान उसे सड़क पर टक्कर की आवाज सुनाई दी। मौके पर मौजूद लड़की ने बताया कि वह अपने पिता के साथ पैदल जा रही थी।इसी दौरान पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उसके पिता को टक्कर मार दी और चालक मौके से भाग गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी बलवीर ठाकुर ने मामले की पुष्टि की।