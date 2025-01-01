Hamirpur (Himachal) News: सरकारी स्कूलों को 4.50 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी

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राशि मिलने के बाद स्कूलों में विभिन्न विकास कार्यों की प्रक्रिया शुरू होगी। ग्रांट से खेल मैदान और कक्षा कक्षों का निर्माण, चहारदीवारी, स्मार्ट क्लासरूम, प्रोजेक्टर, एलईडी, शौचालय और स्कूल भवनों की मरम्मत सहित अन्य कार्य करवाए जाएंगे।रसोईघर, स्कूल कार्यक्रमों, बिजली बिल, स्टेशनरी और छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए खेल सामग्री पर भी राशि खर्च की जाएगी। स्कूलों को ग्रांट निर्धारित मानकों के अनुसार खर्च करनी होगी। शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर स्कूलों को बजट आवंटित किया है।इसके लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या को आधार बनाया गया है।कोटजिलेभर के स्कूलों को 4.50 करोड़ रुपये की वार्षिक स्कूल ग्रांट जारी कर दी गई है। इससे स्कूलों में विकासात्मक कार्यों को गति मिलेगी।