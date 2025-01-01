Hamirpur (Himachal) News: नो यूपीआई डे का फैसला वापस, यूपीआई से कर सकेंगे भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Fri, 02 Oct 2026 12:44 AM IST
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हमीरपुर। दो अक्तूबर को प्रस्तावित ‘नो यूपीआई डे’ को लेकर व्यापारियों ने फैसला वापस ले लिया है। अब गांधी जयंती पर बाजारों में यूपीआई के माध्यम से पहले की तरह भुगतान किए जा सकेंगे।
केंद्रीय व्यापार संगठनों के आह्वान पर नो यूपीआई डे मनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन केंद्रीय स्तर पर इसे वापस ले लिया गया है। व्यापार मंडल हमीरपुर के अध्यक्ष सुमित ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय व्यापार संगठनों के स्तर पर हुए निर्णय के बाद नो यूपीआई डे का फैसला वापस लिया गया है।
ऐसे में दो अक्तूबर को व्यापारी यूपीआई भुगतान स्वीकार करेंगे और ग्राहकों को डिजिटल भुगतान करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि यूपीआई लेनदेन पर व्यापारियों से लिए जा रहे चार्ज के विरोध में केंद्रीय संगठनों ने दो अक्तूबर को नो यूपीआई डे का आह्वान किया था।
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हमीरपुर जिले के करीब 20 व्यापार मंडलों ने भी इसका समर्थन किया था। अब केंद्रीय स्तर पर फैसला वापस लिए जाने के बाद जिले में भी नो यूपीआई डे नहीं मनाया जाएगा।
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केंद्रीय व्यापार संगठनों के आह्वान पर नो यूपीआई डे मनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन केंद्रीय स्तर पर इसे वापस ले लिया गया है। व्यापार मंडल हमीरपुर के अध्यक्ष सुमित ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय व्यापार संगठनों के स्तर पर हुए निर्णय के बाद नो यूपीआई डे का फैसला वापस लिया गया है।
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ऐसे में दो अक्तूबर को व्यापारी यूपीआई भुगतान स्वीकार करेंगे और ग्राहकों को डिजिटल भुगतान करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि यूपीआई लेनदेन पर व्यापारियों से लिए जा रहे चार्ज के विरोध में केंद्रीय संगठनों ने दो अक्तूबर को नो यूपीआई डे का आह्वान किया था।
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हमीरपुर जिले के करीब 20 व्यापार मंडलों ने भी इसका समर्थन किया था। अब केंद्रीय स्तर पर फैसला वापस लिए जाने के बाद जिले में भी नो यूपीआई डे नहीं मनाया जाएगा।