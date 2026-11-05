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हिमाचल: गोवर्धन पूजा पर इस जिले में नौ नवंबर को रहेगा स्थानीय अवकाश, डीसी ने जारी किए आदेश

Thu, 05 Nov 2026 03:11 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 05 Nov 2026 03:11 PM IST
सार

गोवर्धन पूजा के अवसर पर हमीरपुर जिले के लोगों को स्थानीय अवकाश मिलेगा। उपायुक्त की ओर से जारी आदेश में 9 नवंबर 2026 को छुट्टी निर्धारित की गई है। यह अवकाश केवल हमीरपुर जिले की सीमा में लागू रहेगा।

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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : एआई।

विस्तार
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गोवर्धन पूजा के अवसर पर हमीरपुर जिले में 9 नवंबर को स्थानीय अवकाश रहेगा। जिला प्रशासन की ओर से जारी अवकाश सूची में इस दिन को छुट्टी के लिए निर्धारित किया गया है। इसके चलते जिले के लोगों को त्योहार के अवसर पर स्थानीय अवकाश मिलेगा।

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उपायुक्त ने जारी की वर्ष 2026 की अवकाश सूची
उपायुक्त अमरजीत सिंह की ओर से जारी वर्ष 2026 की स्थानीय अवकाश सूची में गोवर्धन पूजा के लिए 9 नवंबर की तारीख तय की गई है। इससे पहले 13 जनवरी को लोहड़ी के अवसर पर भी जिले में स्थानीय अवकाश निर्धारित किया गया था।
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पूरे हमीरपुर जिले में लागू होगा आदेश
प्रशासन की ओर से घोषित यह छुट्टी हमीरपुर जिले के अधिकार क्षेत्र में लागू होगी। दूसरे जिलों में इस दिन अवकाश रहेगा या नहीं, यह संबंधित जिला प्रशासन के आदेशों पर निर्भर करेगा। इसलिए अन्य जिलों के लोगों को अपने जिले की आधिकारिक अवकाश सूची की जानकारी जरूर देखनी चाहिए।

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