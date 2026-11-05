हिमाचल: गोवर्धन पूजा पर इस जिले में नौ नवंबर को रहेगा स्थानीय अवकाश, डीसी ने जारी किए आदेश

गोवर्धन पूजा के अवसर पर हमीरपुर जिले में 9 नवंबर को स्थानीय अवकाश रहेगा। जिला प्रशासन की ओर से जारी अवकाश सूची में इस दिन को छुट्टी के लिए निर्धारित किया गया है। इसके चलते जिले के लोगों को त्योहार के अवसर पर स्थानीय अवकाश मिलेगा।

विज्ञापन





उपायुक्त ने जारी की वर्ष 2026 की अवकाश सूची

उपायुक्त अमरजीत सिंह की ओर से जारी वर्ष 2026 की स्थानीय अवकाश सूची में गोवर्धन पूजा के लिए 9 नवंबर की तारीख तय की गई है। इससे पहले 13 जनवरी को लोहड़ी के अवसर पर भी जिले में स्थानीय अवकाश निर्धारित किया गया था। विज्ञापन



पूरे हमीरपुर जिले में लागू होगा आदेश

प्रशासन की ओर से घोषित यह छुट्टी हमीरपुर जिले के अधिकार क्षेत्र में लागू होगी। दूसरे जिलों में इस दिन अवकाश रहेगा या नहीं, यह संबंधित जिला प्रशासन के आदेशों पर निर्भर करेगा। इसलिए अन्य जिलों के लोगों को अपने जिले की आधिकारिक अवकाश सूची की जानकारी जरूर देखनी चाहिए। उपायुक्त अमरजीत सिंह की ओर से जारी वर्ष 2026 की स्थानीय अवकाश सूची में गोवर्धन पूजा के लिए 9 नवंबर की तारीख तय की गई है। इससे पहले 13 जनवरी को लोहड़ी के अवसर पर भी जिले में स्थानीय अवकाश निर्धारित किया गया था।प्रशासन की ओर से घोषित यह छुट्टी हमीरपुर जिले के अधिकार क्षेत्र में लागू होगी। दूसरे जिलों में इस दिन अवकाश रहेगा या नहीं, यह संबंधित जिला प्रशासन के आदेशों पर निर्भर करेगा। इसलिए अन्य जिलों के लोगों को अपने जिले की आधिकारिक अवकाश सूची की जानकारी जरूर देखनी चाहिए।

विज्ञापन