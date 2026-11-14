Hamirpur (Himachal) News: अब महीने में दो दिन होगी शुगर और कोलेस्ट्रॉल की निशुल्क जांच

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मरीजों की संख्या कम होने के चलते यह निर्णय लिया गया है। संख्या बढ़ने पर जांच के दिनों में भी इजाफा किया जाएगा। आयुर्वेदिक अस्पताल में सितंबर माह से मरीजों को शुगर और कोलेस्ट्रॉल की निशुल्क जांच की सुविधा दी जा रही है।शुरुआत में हर बुधवार को करीब 16 से 20 मरीज जांच करवाने पहुंच रहे थे, लेकिन धीरे-धीरे यह संख्या घटकर पांच से छह रह गई। हालांकि, एक बुधवार को अधिकतम करीब 49 मरीजों की जांच भी हुई थी।निजी लैब में इन जांचों के लिए करीब 150 रुपये से शुल्क शुरू होता है, जबकि अस्पताल में मरीजों को यह सुविधा पूरी तरह निशुल्क मिल रही है। मरीजों की घटती संख्या को देखते हुए अब हर बुधवार के बजाय महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को ही जांच करने का निर्णय लिया गया है।कोटआयुर्वेदिक अस्पताल में मरीजों को स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच निशुल्क करवाई जा रही है।