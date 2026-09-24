Hamirpur (Himachal) News: सुजानपुर में खाद्य विभाग की दबिश, डेढ़ क्विंटल सब्जी और तीन घरेलू गैस सिलेंडर जब्त

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मुख्य बाजार में रेट लिस्ट नहीं लगाने वाली दो सब्जी दुकानों से करीब डेढ़ क्विंटल सब्जी सीज की गई। वहीं, तीन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल पाए जाने पर तीन घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए।टीम ने दुकानदारों को निर्धारित दरों पर ही सामान बेचने और ग्राहकों को कीमत की स्पष्ट जानकारी देने के निर्देश दिए। इसके बाद होटल, ढाबों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।अधिकारियों ने सब्जी और फल विक्रेताओं सहित होटल और ढाबा संचालकों को दुकानों के बाहर अद्यतन रेट लिस्ट लगाने, साफ-सफाई बनाए रखने और व्यावसायिक कार्यों के लिए केवल कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने की हिदायत दी।इस मौके पर रंजीत सिंह, अनीश ठाकुर और सुजानपुर के खाद्य आपूर्ति निरीक्षक लवनीत डोगरा मौजूद रहे।