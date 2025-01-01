Hamirpur (Himachal) News: दियोटसिद्ध में पांच हजार श्रद्धालुओं ने किए पौणाहारी के दर्शन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दिनभर मंदिर परिसर बाबा के जयकारों से गूंजता रहा। हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दियोटसिद्ध पहुंचे। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर बाबा बालक नाथ के दरबार में शीश नवाया और सुख-समृद्धि की कामना की।श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के चलते मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में दिनभर चहल-पहल बनी रही। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए मंदिर न्यास की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे।मंदिर परिसर में जगह-जगह सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती रही। कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं की आवाजाही व्यवस्थित बनाए रखने के साथ दर्शन के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा।मंदिर अधिकारी राजेश शर्मा ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।