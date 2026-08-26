Hamirpur (Himachal) News: टौणी देवी अस्पताल चौक पर टूटी नाली और बिखरी बजरी से हादसे का डर

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नाली टूटने से हादसे का खतरा बना हुआ है, वहीं वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। खतरे को देखते हुए स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे पत्थर लगाकर वाहन चालकों को सावधान करने का प्रयास किया है।सड़क के किनारे पर्याप्त जगह नहीं होने से बसों को सवारियां उतारने और चढ़ाने में दिक्कत हो रही है। इससे पीछे से आने वाले वाहनों का रास्ता बाधित होने पर जाम और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।टौणी देवी अस्पताल की ओर से जाने वाले मार्ग की स्थिति भी खराब है। सड़क पर जगह-जगह बजरी बिखरी होने से दोपहिया वाहन चालकों के स्किड होने का खतरा बना रहता है। बरसात में स्थिति और खराब हो जाती है।अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों, बुजुर्गों और तीमारदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने एनएच-03 निर्माण कंपनी से सड़क किनारे टूटी नाली की मरम्मत करवाने, सड़क की हालत सुधारने और अस्पताल मार्ग से बजरी हटाकर इसे सुरक्षित बनाने की मांग की है।कुछ समय पहले यह नाली टूटी थी। अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। किसी यात्री ने बस पर चढ़ना हो तो उसे भी परेशानी हो रही है।अस्पताल का रास्ता भी खराब है। बारिश के दिनों में स्थिति और खराब हो जाती है। उम्मीद है कि एनएच 03 निर्माण कंपनी समस्या का समाधान करेगी।सुरक्षा की दृष्टि से पत्थर लगा दिए हैं। इस नाली को मरम्मत की दरकार है। कई बार जाम भी लग जाता है। समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए।टैक्सी में यदि सवारियां चढ़ानी हों तो किसी दूसरी जगह की तलाश करनी पड़ती है। यहां पर सवारियों चढ़ाने से जाम की स्थिति बन जाती है।कोटमामला ध्यान में आया है। सड़क के किनारे नाली की मरम्मत करवा दी जाएगी।