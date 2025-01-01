फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Electricity Board Pensioners' Forum demands restoration of the old pension scheme.

Hamirpur (Himachal) News: बिजली बोर्ड पेंशनर फोरम ने उठाई पुरानी पेंशन बहाली की मांग

Mon, 05 Oct 2026 12:45 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Mon, 05 Oct 2026 12:45 AM IST
विज्ञापन
नादौन (हमीरपुर)। बिजली बोर्ड पेंशनर फोरम इकाई नादौन की बैठक भूंपल में आयोजित हुई। बैठक में बिजली बोर्ड पेंशनर फोरम के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने प्रदेश सरकार से बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग उठाई।
विज्ञापन

कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल करने से बिजली बोर्ड पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन की देनदारी की तुलना में कर्मचारियों के वेतन से एनपीएस के तहत इससे कहीं अधिक राशि काटी जा रही है।
विज्ञापन

उन्होंने 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों की बकाया राशि का भुगतान करने के साथ-साथ संशोधित ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन की राशि जारी करने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने लंबित महंगाई भत्ते की किस्तें जारी करने और पूर्व में जारी महंगाई भत्ते की किस्तों की बकाया राशि का भी शीघ्र भुगतान करने की मांग प्रदेश सरकार से की। पेंशनरों की मांगों की लगातार अनदेखी की गई तो फोरम संघर्ष का रास्ता अपनाने से भी पीछे नहीं हटेगा।

उन्होंने प्रदेश सरकार और बिजली बोर्ड से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों विकल्प खुले रखने की मांग की।
उन्होंने कहा कि अधिकतर पेंशनर ऑनलाइन जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असुविधा महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ऑफलाइन प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा भी मिलनी चाहिए। बैठक में राज कुमार चौधरी, विधि चंद सनौरिया, सुभाष चंद, पृथ्वी चंद, भगत राम सहित कई पेंशनर मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed