Hamirpur (Himachal) News: मिट्टी के साथ गोबर के दीयों से भी रोशन होगी दिवाली

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वह दुकानदारों को पांच रुपये प्रति दीया दे रही हैं, जबकि ग्राहकों के लिए कीमत छह रुपये रखी गई है। खास बात यह है कि दीये जलने के बाद बची सामग्री का उपयोग लोबान के रूप में भी किया जा सकेगा।स्नेहलता ने इस काम में गांव की एक अन्य महिला को भी रोजगार दिया है। दोनों मिलकर दीये तैयार कर रही हैं। अब तक उन्हें 500 दीयों के ऑर्डर मिल चुके हैं। स्नेहलता ने बताया कि उनका प्रयास है कि त्योहार पर लोग मिट्टी और अन्य पारंपरिक दीयों के साथ गोबर से बने दीयों का भी इस्तेमाल करें।इससे पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा मिलने के साथ ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।बाक्स:ऐसे तैयार होते हैं गोबर के दीयेगाय के गोबर को अच्छी तरह छानकर और अरारोट के साथ गूंथकर मुलायम मिश्रण तैयार किया जाता है। इसके बाद इसे सांचे में डालकर दीये का आकार दिया जाता है। इन्हें धूप में सुखाया जाता है, ताकि ये पूरी तरह कठोर हो जाएं। सूखने के बाद दीये इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाते हैं। जलने के बाद इनकी बची सामग्री का उपयोग लोबान के रूप में किया जा सकता है।