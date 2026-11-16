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संवाद न्यूज एजेंसीहमीरपुर। हिमाचल में रेल यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्होंने अंब अंदौरा-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस में स्थानीय यात्रियों के लिए सीट कोटा बढ़ाने और नई रेल सेवाएं शुरू करने की मांग उठाई। इस दौरान ऊना-अंब अंदौरा रेल कॉरिडोर में यात्री सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के प्रस्ताव भी सौंपे।अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीमित सीट कोटे के कारण अंब अंदौरा से यात्रा करने वाले यात्रियों को कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाते। उन्होंने अंब अंदौरा से मुंबई के लिए मुंबादेवी-चिंतपूर्णी सुपरफास्ट एक्सप्रेस सहित दो नई एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव रखा। अंब अंदौरा-हरिद्वार मेमू और ऊना हिमाचल-हरिद्वार लिंक जनशताब्दी की समयसारणी बदलकर रात्रिकालीन सेवा के रूप में चलाने की मांग भी की, ताकि ट्रेन सुबह चार बजे तक हरिद्वार पहुंच सके।उन्होंने चंडीगढ़ तक आने वाली आठ प्रमुख ट्रेनों का विस्तार ऊना हिमाचल, अंब अंदौरा या दौलतपुर चौक तक करने का सुझाव दिया। इसके अलावा ऊना रेलवे स्टेशन के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास के लिए बजट बढ़ाने और अंब अंदौरा में जीआरपी थाना स्थापित करने का आग्रह किया। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा मिल सकेगी।