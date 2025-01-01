Hamirpur (Himachal) News: दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण की उठाई मांग

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बैठक में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। संघ ने सरकार से मांग की कि नियमितीकरण की प्रक्रिया राजस्व विभाग में ही पूरी कर कर्मचारियों को इसी विभाग में नियमित नियुक्ति दी जाए।पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों ने लंबे समय से राजस्व विभाग में सेवाएं दी हैं, इसलिए उनके विभागीय अनुभव और सेवाकाल को नियमितीकरण में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।संघ ने कहा कि अगले वर्ष नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। ऐसे में राजस्व विभाग के कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें उसी विभाग में नियुक्ति दी जाए। कर्मचारियों की मांगों को सरकार के समक्ष उठाकर उनके हितों की पैरवी जारी रखी जाएगी।