Hamirpur (Himachal) News: दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण की उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Mon, 14 Sep 2026 01:10 AM IST
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बड़सर/बिझड़ी (हमीरपुर)। राजस्व विभाग एवं पटवार संघ की बैठक जिला प्रधान प्रवीण कुमार शर्मा की अध्यक्षता में विश्राम गृह बिझड़ी में हुई। बैठक में संघ के राज्य प्रधान रविंद्र कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। संघ ने सरकार से मांग की कि नियमितीकरण की प्रक्रिया राजस्व विभाग में ही पूरी कर कर्मचारियों को इसी विभाग में नियमित नियुक्ति दी जाए।
पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों ने लंबे समय से राजस्व विभाग में सेवाएं दी हैं, इसलिए उनके विभागीय अनुभव और सेवाकाल को नियमितीकरण में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
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संघ ने कहा कि अगले वर्ष नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। ऐसे में राजस्व विभाग के कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें उसी विभाग में नियुक्ति दी जाए। कर्मचारियों की मांगों को सरकार के समक्ष उठाकर उनके हितों की पैरवी जारी रखी जाएगी।
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बैठक में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। संघ ने सरकार से मांग की कि नियमितीकरण की प्रक्रिया राजस्व विभाग में ही पूरी कर कर्मचारियों को इसी विभाग में नियमित नियुक्ति दी जाए।
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पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों ने लंबे समय से राजस्व विभाग में सेवाएं दी हैं, इसलिए उनके विभागीय अनुभव और सेवाकाल को नियमितीकरण में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
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संघ ने कहा कि अगले वर्ष नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। ऐसे में राजस्व विभाग के कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें उसी विभाग में नियुक्ति दी जाए। कर्मचारियों की मांगों को सरकार के समक्ष उठाकर उनके हितों की पैरवी जारी रखी जाएगी।