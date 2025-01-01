Hamirpur (Himachal) News: भैया दूज पर बस अड्डों पर बढ़ी भीड़, एचआरटीसी ने विशेष बसें चलाईं

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पूर्वाह्न 11:20 बजे बस अड्डे पर यात्रियों की खूब चहल-पहल रही। कोई यात्री बसों के इंतजार में खड़ा है, तो कोई चालक-परिचालकों से अपने गंतव्य तक जाने वाली बसों की जानकारी ले रहा है। कई यात्री बसों में बैठ चुके हैं, जबकि कुछ अपनी बस आने का इंतजार कर रहे हैं।भैया दूज के चलते बस अड्डे पर महिलाओं की संख्या भी काफी अधिक रही। यात्री एक-दूसरे से बसों की समयसारिणी पूछते नजर आए। वहीं, निजी बसों के चालक भी यात्रियों को अपनी बसों में बैठने के लिए आवाज लगाते रहे।दोपहर 12:30 बजे तक बस अड्डे पर भीड़ और बढ़ गई। बसों में सीट पाने के लिए यात्रियों की भागदौड़ जारी रही। हालांकि, हमीरपुर बस अड्डे से दिल्ली और चंडीगढ़ सहित कई प्रमुख रूटों पर नियमित बस सेवाएं संचालित होती हैं, लेकिन त्योहार के बाद एक साथ यात्रियों के लौटने से बसों में भीड़ बढ़ गई।इस दौरान निगम की विशेष बसें भी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में जुटी रहीं। गौरतलब है कि रविवार को दिवाली का पर्व मनाया गया था। त्योहार मनाने के लिए बाहरी राज्यों में कार्यरत लोग शनिवार को अपने घर पहुंचे थे।वहीं, भैया दूज पर बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर पर्व मनाया। अब त्योहार संपन्न होने के बाद लोग वापस अपने कार्यस्थलों की ओर रवाना हो रहे हैं।बॉक्सदस विशेष बसों की दी गई सुविधायात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंधन की ओर से भी विशेष बसों की व्यवस्था की है। दोपहर तक चंडीगढ़, होशियारपुर और जालंधर रूट पर दस विशेष बसें चलाई जा चुकी हैं। यात्रियों की संख्या के आधार पर बसों की संख्या में और बढ़ोतरी की जा रही है, ताकि लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी न हो।कोटबुधवार को यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना थीं। इसके लिए तैयारियां पहले ही कर ली थीं। दस विशेष बसों की सुविधा दी जा चुकी है।भाई को तिलक लगाने के लिए पट्टा जा रहीं हूं। आज काफी भीड़ है, बस का इंतजार कर रही हूं।दस मिनट पहले बस अड्डा पहुंची। चंडीगढ़ के लिए बस का इंतजार कर रही हूं। उम्मीद है जल्द बस मिलेगी।भैया दूज पर्व मनाने के लिए भोटा जाना है। भोटा जाने वाली बस का इंतजार कर रही हूं। बसों में भीड़ अधिक है।