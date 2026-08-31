Hamirpur (Himachal) News: जेल में चिट्टा पहुंचाने वाले नेटवर्क पर कसा शिकंजा, पांचवीं गिरफ्तारी

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पुलिस के अनुसार उसकी संलिप्तता पहले पकड़े गए आरोपियों से सामने आई है और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज है।मामला 15 जुलाई का है। सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर अज्ञात व्यक्ति ने एल्युमीनियम फॉयल में लिपटा पैकेट जेल परिसर में फेंक दिया था। कैदियों तक पहुंचने से पहले ही पैकेट पकड़ लिया गया।तलाशी में करीब डेढ़ ग्राम चिट्टा, दो मोबाइल फोन, नशीले कैप्सूल व दवाइयां, बीड़ी, लाइटर और नकदी बरामद हुई थी। पांचवीं गिरफ्तारी के बाद जेल तक प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाने वाले नेटवर्क और आरोपियों के बीच संपर्क की कड़ियों की जांच की जा रही है।पुलिस अब तक मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी। पुलिस ने हाल ही में चौथे आरोपी हमीरपुर निवासी राजेश उर्फ राका को गिरफ्तार किया था। राजेश पहले से 39 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में जिला कारागार में बंद था।पुलिस मामले में गहन जांच कर रही है। मामले में पांचवीं गिरफ्तारी हुई है। -बलवीर सिंह, एसपी हमीरपुर