Hamirpur (Himachal) News: खनियारा के नगर निगम विश्रामगृह पर पार्षदों ने जड़ा ताला

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पार्षद प्रवीण कुमार ने नगर निगम की जनरल हाउस बैठक में इस भवन को विश्रामगृह के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव पर सभी पार्षदों ने सहमति दी थी। उनका तर्क था कि धर्मशाला एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिससे विश्रामगृह के संचालन से नगर निगम को अतिरिक्त आय मिलेगी। पार्षदों का आरोप है कि प्रस्ताव पारित होने के बावजूद अधिकारी इसे कर्मचारी आवास में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सोमवार को एक कर्मचारी ने विश्रामगृह में घरेलू सामान रखकर परिवार सहित रहना शुरू कर दिया। प्रवीण कुमार ने इसकी जानकारी नगर निगम आयुक्त और संयुक्त आयुक्त को भी दी थी।अधिकारियों पर सवालपार्षदों का कहना है कि अधिकारियों के समक्ष मामला उठाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। विश्रामगृह का जीर्णोद्धार कार्य अभी जारी है। जीर्णोद्धार पूरा होने से पहले ही इसका कर्मचारी आवास के रूप में उपयोग कई सवाल खड़े करता है। पार्षदों ने पूछा कि जब जनरल हाउस में इसे विश्रामगृह के रूप में संचालित करने का प्रस्ताव पारित हो चुका है, तो अधिकारी इसके विपरीत कदम क्यों उठा रहे हैं।खनियारा विश्राम गृह के विषय के बारे में संबंधित पार्षद पहले भी निगम के समक्ष अपनी बात रख चुके हैं। अब इस मामले में पहले यह जांच की जाएगी कि पहले किसी पारित प्रस्ताव में कोई अनुमति तो नहीं दी गई है। इसके बाद ही कोई उचित कदम उठाया जा सकेगा। -चंद्रवीर सिंह, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम धर्मशाला