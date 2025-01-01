Hamirpur (Himachal) News: आईटीआई बणी में प्रशिक्षुओं को बांटे प्रमाणपत्र

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समारोह में बिजली बोर्ड के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता आरएस कंवर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पूर्व विधायक एवं संस्थान प्रबंधन समिति के अध्यक्ष इंजीनियर राजेश बन्याल और पूर्व विधायक मनजीत सिंह डोगरा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे।प्रधानाचार्य अनिल और संस्थान के स्टाफ ने अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। आरएस कंवर ने कहा कि तकनीकी कौशल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।संस्थान प्रबंधन समिति के अध्यक्ष इंजीनियर राजेश बन्याल ने प्रशिक्षुओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान इलेक्ट्रिशियन, फिटर, कोपा, वेल्डर और सिलाई तकनीक सहित विभिन्न ट्रेडों के मेधावी प्रशिक्षुओं को मेडल व स्मृति चिह्न प्रदान किए गए। उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को प्रमाणपत्र और अंकतालिकाएं भी वितरित की गईं।