Hamirpur (Himachal) News: बेटी के जन्म पर जश्न... नातिन के स्वागत में निकाली रथ यात्रा, बैंड-बाजे के साथ घर लाए

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नन्ही परी को सजे-धजे रथ में बैंड-बाजे के साथ घर लाया गया। नातिन के स्वागत के लिए नाना शेर सिंह, नानी अनीता और अन्य रिश्तेदार घर से कुछ दूरी पर एकत्रित हुए। इसके बाद बैंड-बाजे की धुन पर रथयात्रा निकाली गई और घर पहुंचने पर श्रजीनिका का स्वागत किया गया।शेर सिंह ने बताया कि करीब तीन वर्ष पहले उनकी बड़ी बेटी के घर भी बेटी का जन्म हुआ था। उस समय भी नातिन को इसी तरह सजे रथ में बैठाकर घर लाया गया था। परिवार ने इस बार भी उसी परंपरा को निभाया।उन्होंने कहा कि बेटियां परिवार की खुशियां बढ़ाती हैं और किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं। बेटी के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करनी चाहिए और उन्हें बेटों के समान प्यार व सम्मान देना चाहिए।