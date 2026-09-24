Hamirpur (Himachal) News: चकमोह में दिनदहाड़े घर का ताला तोड़कर नकदी और गहने चोरी
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Thu, 24 Sep 2026 01:42 AM IST
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दियोटसिद्ध (हमीरपुर)। पुलिस चौकी दियोटसिद्ध के तहत चकमोह पंचायत के वार्ड नंबर पांच में मंगलवार शाम एक घर में दिनदहाड़े चोरी का मामला सामने आया। घर के सदस्य बाहर गए हुए थे।
इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर करीब 40 हजार रुपये की नकदी और सोने के गहने चोरी कर लिए। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
जानकारी के अनुसार जमुना देवी अपने बेटे के साथ दियोटसिद्ध गई थीं। घर में किसी के मौजूद न होने का फायदा उठाकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी हथौड़ी लेकर घर के पास पहुंचता और खिड़की से कमरे के अंदर झांककर स्थिति का जायजा लेता दिखाई दे रहा है।
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इसके बाद उसने हथौड़ी से मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा और घर में दाखिल हो गया। आरोपी घर से करीब 40 हजार रुपये की नकदी, सोने का मंगलसूत्र और एक अन्य सोने का गहना चोरी कर ले गया।
वारदात के बाद उसने घर के अंदर से दुपट्टा लेकर चेहरा ढका और मौके से फरार हो गया। घर लौटने पर परिवार को टूटा ताला देखकर चोरी का पता चला। सामान की जांच करने पर नकदी और गहने गायब मिले।
सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर संदिग्ध की पहचान और तलाश शुरू कर दी है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है तथा चोरी हुए अन्य सामान का भी आकलन किया जा रहा है।
कोट
चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी। आरोपी को जल्द ढूंढ लिया जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। -बलवीर सिंह, एसपी हमीरपुर
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इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर करीब 40 हजार रुपये की नकदी और सोने के गहने चोरी कर लिए। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
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जानकारी के अनुसार जमुना देवी अपने बेटे के साथ दियोटसिद्ध गई थीं। घर में किसी के मौजूद न होने का फायदा उठाकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी हथौड़ी लेकर घर के पास पहुंचता और खिड़की से कमरे के अंदर झांककर स्थिति का जायजा लेता दिखाई दे रहा है।
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इसके बाद उसने हथौड़ी से मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा और घर में दाखिल हो गया। आरोपी घर से करीब 40 हजार रुपये की नकदी, सोने का मंगलसूत्र और एक अन्य सोने का गहना चोरी कर ले गया।
वारदात के बाद उसने घर के अंदर से दुपट्टा लेकर चेहरा ढका और मौके से फरार हो गया। घर लौटने पर परिवार को टूटा ताला देखकर चोरी का पता चला। सामान की जांच करने पर नकदी और गहने गायब मिले।
सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर संदिग्ध की पहचान और तलाश शुरू कर दी है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है तथा चोरी हुए अन्य सामान का भी आकलन किया जा रहा है।
कोट
चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी। आरोपी को जल्द ढूंढ लिया जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। -बलवीर सिंह, एसपी हमीरपुर