Hamirpur (Himachal) News: तकनीकी खराबी से 25 मिनट देरी से रवाना हुई सुजानपुर रूट की बस
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Thu, 12 Nov 2026 01:16 AM IST
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हमीरपुर। हमीरपुर बस अड्डे से सुजानपुर के लिए चलने वाली बस मंगलवार रात करीब 25 मिनट देरी से रवाना हुई। बस में तकनीकी खराबी आने के कारण यात्रियों को बस अड्डे पर इंतजार करना पड़ा। इससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा।
हमीरपुर बस अड्डे से सुजानपुर के लिए बस रात 8:20 बजे निर्धारित समय पर रवाना होती है। मंगलवार रात को भी यात्री समय पर बस अड्डे पहुंच गए थे और बस के इंतजार में बैठे रहे, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते बस समय पर रवाना नहीं हो सकी।
इसके चलते यात्रियों को करीब 25 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। बस रात करीब 8:44 बजे हमीरपुर बस अड्डे से सुजानपुर के लिए रवाना हुई। यात्री प्रकाश, राजेश आदि ने बताया कि निगम की बसों में तकनीकी खराबी आने का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ता है।
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उन्होंने निगम प्रबंधन से मांग की कि बसों का संचालन निर्धारित समय पर सुनिश्चित किया जाए, ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी न हो।एचआरटीसी हमीरपुर मंडल के मंडलीय प्रबंधक राज कुमार पाठक ने बताया कि समस्या उनके ध्यान में आई है। बस को तुरंत रवाना कर दिया गया था।
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हमीरपुर बस अड्डे से सुजानपुर के लिए बस रात 8:20 बजे निर्धारित समय पर रवाना होती है। मंगलवार रात को भी यात्री समय पर बस अड्डे पहुंच गए थे और बस के इंतजार में बैठे रहे, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते बस समय पर रवाना नहीं हो सकी।
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इसके चलते यात्रियों को करीब 25 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। बस रात करीब 8:44 बजे हमीरपुर बस अड्डे से सुजानपुर के लिए रवाना हुई। यात्री प्रकाश, राजेश आदि ने बताया कि निगम की बसों में तकनीकी खराबी आने का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ता है।
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उन्होंने निगम प्रबंधन से मांग की कि बसों का संचालन निर्धारित समय पर सुनिश्चित किया जाए, ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी न हो।एचआरटीसी हमीरपुर मंडल के मंडलीय प्रबंधक राज कुमार पाठक ने बताया कि समस्या उनके ध्यान में आई है। बस को तुरंत रवाना कर दिया गया था।