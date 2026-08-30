Hamirpur (Himachal) News: पंचायत समिति सुजानपुर पर भाजपा का कब्जा, समर्थित अध्यक्ष-उपाध्यक्ष जीते

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कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को दोनों पदों पर हार का सामना करना पड़ा। एसडीएम सुजानपुर विकास शुक्ला की अध्यक्षता में पूर्वाह्न 11:50 बजे कोरम पूरा होने के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। अध्यक्ष पद के लिए सुरेश चंद को नौ मत मिले, जबकि कांग्रेस समर्थित भाग सिंह के पक्ष में छह सदस्यों ने मतदान किया।सुरेश चंद बीडीसी वार्ड नंबर 11 चमियाणा और भाग सिंह वार्ड नंबर एक डेरा से निर्वाचित हुए हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए रंजना कुमारी को 10 मत मिले, जबकि कांग्रेस समर्थित शिल्पा ठाकुर को पांच मत प्राप्त हुए। रंजना वार्ड नंबर चार बैरी और शिल्पा वार्ड नंबर छह खैरी से निर्वाचित हुई हैं।परिणाम घोषित होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस विधायक होने के बावजूद पंचायत समिति के दोनों प्रमुख पद भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के खाते में जाना स्थानीय राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।यह कार्यकर्ताओं की जीत : राणाभाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता राजिंद्र राणा ने परिणाम को पार्टी कार्यकर्ताओं और सुजानपुर की जनता की जीत बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लगातार संघर्ष के बाद देर से ही सही, प्रदेश सरकार को झुकना पड़ा और लोकतंत्र की जीत हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत समिति का चुनाव करीब तीन माह तक जानबूझकर रोका गया। राणा ने कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो चुका है और जनता का प्रदेश सरकार से मोहभंग हो गया है। जिला हमीरपुर में जिला परिषद की केवल एक सीट कांग्रेस के खाते में आई है, जबकि सुजानपुर के चारों जिला परिषद वार्डों में कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई। उन्होंने दावा किया कि एक साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को प्रदेशभर में करारी हार का सामना करना पड़ेगा।